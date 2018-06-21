Тигр разглядел в посетителях зоопарка обед и озверел

dailymail.co.uk

Посетители зоопарка в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, сняли на видео момент, как тигр подкрался к человеку и попытался напасть на него. Об этом сообщает The Daily Mail.

В ролике видно, как мужчина позирует для фото, стоя спиной к стеклянной перегородке. В это время тигр начинает крайне осторожно погружаться в воду, готовясь к нападению.

В кадре — тигр Майк, официальный маскот Университета штата Луизиана. Судя по всему, он принял посетителя за потенциальную добычу и решил поохотиться. После того как первый прыжок оказался неудачным, зверь прогулялся вдоль ограждения и принялся присматриваться к другим людям, после чего совершил еще один прыжок.

Атака тигра вызвала бурную реакцию у посетителей: за кадром слышны крики и смех.

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