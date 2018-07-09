Цирковой слон рухнул на людей во время выступления

В Германии слон во время циркового выступления упал на зрителей. На видео инцидента обратило внимание немецкое подразделение зоозащитной организации PETA.

На ролике слониху по имени Мала таранят бивнями ее сородичи, и она выпадает из манежа прямо на зрителей во время представления в цирке Крон. Те в ужасе разбегаются, пока дрессировщики отгоняют напавших животных от жертвы. Слониха с трудом поднимается, хромая на одну ногу. После небольшого перерыва выступление продолжили.

Одна из зрительниц получила небольшие ушибы, а у слонихи опухла нога.

Зоозащитники отметили, что в неволе слоны разных видов выступают на манеже вместе, что приводит к конфликтам, так как поведение азиатских и африканских слонов в стадах различается. Кроме того, животных в цирке Крон держат на привязи 18-20 часов в день, поэтому защитники животных призывают запретить в стране выступления с участием зверей.

Глава цирка Жана Мандана (Jana Mandana) заявила, что ссоры между животными «нормальны и естественны», так как они борются за власть в группе.

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