В Невинномысске начнут производить медицинский кислород

Медицинский кислород, применяемый при лечение коронавируса, начнут производить на Ставрополье. Об этом сообщает портал «Свое ТВ».

По информации издания, предприятие в Невинномысске получило лицензию на производство жидкого медицинского кислорода. Помимо этого известно, что в Буденновске еще один завод оформляет документы для получения аналогичного разрешения.

По подсчетам специалистов, оба предприятия будут покрывать потребность в кислороде медицинских учреждений Ставрополья на 30 процентов. «Наличие собственных производственных цехов позволит обеспечить наиболее быструю доставку субстанции в больницы», — пояснила пресс-служба регионального Министерства энергетики, промышленности и связи.

Согласно материалу, мощность предприятия в Невинномысске на первом этапе составит 2,5 тонны кислорода в сутки, что равно 15 процентам суточной потребности края на сегодняшний день. При этом максимальная производительность завода достигнет четырех тонн кислорода в сутки.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.