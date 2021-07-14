Воронежская ученая изобрела новый прибор для диагностики скрытых заболеваний

Научный сотрудник из Воронежа представила собственное изобретение для диагностики скрытых заболеваний. Об этом сообщает Abireg.

Профессор РАН и завкафедрой Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Татьяна Кучменко создала сканер биомолекул с высокостабильным наноструктурированным газовым сенсором, который позволяет выявлять скрытые болезни. По ее словам, сенсор анализирует изменение состава смеси метаболитов, выделяемых кожей, которые указывают на проблемы в организме.

«В этих точках наш организм выделяет легколетучие соединения, анализируя которые, изобретение способно показать уровень энергии, стресса, проблемы ЖКТ, скрытые воспаления, начало развития инфекций и вирусов», — пояснила работу прибора Кучменко.

По информации издания, производство «Нос-диагностов» стоит около 800 тысяч рублей, однако при открытии массового производства уменьшенный аналог прибора обойдется в 25-30 тысяч рублей. Уникальность сенсора состоит в том, что для его использования необходим только смартфон с Bluetooth.

Отмечается, что разработкой этого проекта также занималась врач-эндокринолог Воронежской детской клинической больницы Дарья Менжулина. По ее словам, данный прибор также помогает ей при работе с детьми.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.