Томские ученые придумали ускоряющие заживление переломов имплантаты

Научные сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) придумали новую технологию восстановления поврежденных костей. Об этом сообщает портал «Тайга-Инфо».

По информации издания, ученые разработали имплантаты, которые ускоряют заживление переломов в два раза. Отмечается, что титановые изделия печатаются на 3D-принтере, учитывая таким образом анатомию каждого отдельного пациента.

Помимо этого, томские ученых предложили усовершенствовать имплантаты с помощью биоактивного кальций-фосфатного покрытия. Вдобавок они отметили, что их разработка адаптируется на только по форме, но и по физико-химическим и биологическим свойствам, что необходимо при лечении сложных патологий и травм.

Известно, что инновационные имплантаты успешно применяются для лечения пациентов травматологического Центра имени Гавриила Абрамовича Илизарова. Всего врачи установили более 400 имплантатов с биоактивным кальций-фосфатным покрытием больным от 6 до 50 лет из России, Франции и других стран.

Описанная технология также успешно используется в ветеринарной практике.

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