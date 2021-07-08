Ставропольские врачи начали применять уникальный метод лечения туберкулеза

Работники ставропольского краевого противотуберкулезного диспансера освоили уникальный способ лечения заболевания. Об этом сообщает «Вести Ставрополье».

По информации издания, медики учреждения стали первыми и единственными специалистами на Северном Кавказе, кто начал успешно применять в своей врачебной практике метод клапанной бронхоблокации для пациентов с различными формами туберкулеза.

Согласно материалу, лечение заключения в том, что клапан позволяет мокроте и бронхиальному содержимому отходить из очага поражения во время выдоха и кашля, при этом обратного поступления воздуха в пораженные участки легкого нет. Таким образом достигается постепенное состояние вентиляции легких.

Отмечается, что благодаря действенному методу ставропольские врачи достигли 90-процентного выздоровления больных туберкулезом в диспансере.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.