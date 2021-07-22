Дагестанцев из Ставрополя наградили за спасение утопающей девушки

В Ставрополе трое дагестанцев спасли утопающую девушку и получили награду за свой поступок. Об этом сообщает местный телеканал «СвоеТВ».

Инцидент произошел на городском Комсомольском пруду. Арсен и Магомед Зайпуллаевы, а также их двоюродный брат Гурам Курбанов, гуляли недалеко от водоема, когда к ним подбежал неизвестный очевидец со словами, что в пруду тонет человек.

Братья помогли девушке, и их поступок оценили в министерстве по нацполитике и делам религий Дагестана. В среду, 21 июля, в представительстве республики в Ставрополье молодым людям вручили благодарственные письма.

Кроме того, Начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант Владимир Кий сообщил о награждении братьев медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Ранее в июле женщина из Новосибирска нашла в лесу дикого зайца и спасла его от смерти. Героиня материала привезла зайца на дачу, соорудила для него дом из ящика, накормила и напоила. Отмечается, что он выздоровел за несколько дней: ел траву и морковку, пил козье молоко.