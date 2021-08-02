Россиянин сварил гигантскую кастрюлю борща и попал в Книгу рекордов

В Краснодарском крае повар Владимир Землянов сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России за приготовление гигантской кастрюли супа. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Для приготовления супа команде Землянова понадобилось по 80 килограммов кубанского лука и моркови, 120 килограммов картофеля, 100 килограммов мяса и свежей капусты, 80 килограммов свеклы, 25 килограммов помидоров, 50 килограммов томатной пасты, 20 килограммов болгарского перца и 5 килограммов зелени.

Землянов при этом допускает, что в будущем может решить побить свой собственный рекорд.

Ранее жители Самарской области поставили сразу два пельменных рекорда. Первый принадлежит Марии Пипченко из села Угорье. Она слепила пельмень весом 0,01 грамма. Кроме того, за десять минут 18 человек — жителей Кинельского района, раскатали и слепили 573 отборных пельменя.