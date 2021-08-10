Семья агрономов из Новосибирска превратила собственный сад в успешный бизнес

Сибирская семья агрономов создала собственный сад и превратила его в успешный бизнес. Соответсвующее интервью публикует портал NGS.RU.

Согласно материалу, Людмила и Юрий Шубины долгое время работали в аграрной сфере, а перед выходом на пенсию решили открыть в Новосибирске сад и хозяйство под названием «Сад Шубиной».

В 2021 году саду исполнится 17 лет. Известно, что на его территории выращивают капусту, перцы, баклажаны, лук-порей, грушу, яблони, виноград, а также другие овощи, зелень и цветы.

По словам Людмилы Шубиной, в ее саду на постоянной основе работают 10 человек, при этом во время сезона количество сотрудников утраивается. Отмечается, что полезная площадь территории — около четырех гектаров, в то время как пять тысяч квадратных метров занимают теплицы.

Помимо этого, на территории хозяйства располагаются лабораторно-хозяйственный корпус, саженцехранилище, почвенный цех, хозяйственный блок и другие вспомогательные объекты. Вдобавок супруги держат коз, чтобы всегда пить свежее молоко.

«Наш сад ориентирован на то, чтобы оказывать помощь, содействие дачникам, садоводам, фермерам в выращивании рассады, саженцев», — заявила владелица хозяйства. Предпринимательница добавила, что основной доход они с мужем получают с продажи саженцев и рассады.

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Семья Шубиных старается держать цены на продукцию предельно низкими, избегая их повышения. «Нужно как-то между деньгами и людьми в жизни лавировать, чтобы и у нас деньги были, и у клиентов они не иссякали», — считает Людмила Шубина.

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