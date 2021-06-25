Россиянин из-за травмы переключился с MMA на выпечку и основал бизнес

Мечтающий о карьере в смешанных единоборствах (MMA) житель Владикавказа Азамат Кабалоев из-за травмы переключился на выпечку и основал свой бизнес, начав печь чизкейки. О том, как мужчина отказался от октагона в пользу кухни, мужчина рассказал в беседе с порталом «Это Кавказ».

Россиянин отметил, что и раньше готовил, но для себя, так как всегда занимался спортом и следил за питанием. Смешанными единоборствами мужчина заинтересовался сравнительно недавно, до этого он занимался вольной борьбой, рукопашным боем и боевым самбо.

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Готовясь выйти на октагон в 2020 году он получил травму, бросил работу, и, пытаясь отвлечься от сильного стресса, начал заниматься выпечкой: сначала мужчина начал смотреть кулинарные ролики в YouTube, а затем – повторять блюда. Больше всего в плане ингредиентов его заинтересовали чизкейки, поэтому Кабалоев начал пробовать свои силы в этом направлении.

Сладкий десерт получился у него с первого раза. Восхищенные родственники и соседи посоветовали начать готовить на заказ, и россиянин прислушался. С тех пор его десерты появились на витрине кофейни.

«У нас все-таки не особо это принято, чтобы мужчина был занят на кухне, но я не вижу в этом ничего зазорного. Мне безразлично, кто что говорит на эту тему», — заявил воспитывающий двоих детей спортсмен, рассказывая о том, что думает о реакции окружающих.

Кабалоев отметил, что все время совершенствуется, пробуя разные начинки и надеется однажды придумать свой оригинальный рецепт. Говоря о будущем, он признался, что это лето хочет посвятить чизкейкам и тренировкам. «Хочу сделать что-то необычное, что будет оставлять неизгладимое впечатление у тех, кто пробует. <...>Но не хочу упираться только в чизкейки, если мне удастся открыть кофейню, в которой вкусно, сытно и недорого поедят люди, при этом вокруг все будет красиво, необычно и оригинально, буду счастлив. Но развиваться буду не только в готовке, хочу состояться в спорте», — заключил он, добавив, что уже успел восстановиться после полученной травмы.

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