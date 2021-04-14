Молодость пенсионерок удивила подписчиков их внучек в TikTok

Юные пользовательницы TikTok начали снимать совместные видео с бабушками и удивили своих подписчиков молодостью последних. На публикации, появившиеся в соцсети под хештегом #hotgrandmacheck, обратили внимание в The Sun.

Среди участниц флешмоба оказалась блогерша Тиа Кристофи (Tia Christofi), на которую подписаны 348 тысяч человек. Тиа позировала со стройной родственницей перед зеркалом, одевшись в похожие кроп-топы и легинсы. В конце ролика она показала вблизи лицо пенсионерки и сказала, что она действительно ее бабушка.

Тренд поддержала еще одна тиктокерша Элли Мур (Ally Moore). В серии роликов она продемонстрировала подписчикам свою 47-летнюю бабушку, одетую в облегающее вечернее платье, в спортивные шорты и топ. «Да, это моя бабушка. Она горячая, она самая крутая!» — заявила юзерша в описании поста.

Подписчики Мур оценили внешность женщины в комментариях. «Она похожа на модель Victoria’s Secret!», «Я думала, это твоя сестра, но не бабушка», «Почему я не выгляжу так даже в свои 17 лет?» — писали они.

В настоящий момент под хештегом #hotgrandmacheck опубликовано 12,4 миллиона роликов.

Ранее в апреле стало известно о пожилой жительнице Сингапура, которая перестала бояться старости и построила карьеру в модельном бизнесе. До выхода на пенсию Онг Би Ян (Ong Bee Yan) была обеспокоена своим возрастом, однако в 65 лет начала сниматься для глянцевых изданий. «Это заставляет меня чувствовать себя молодой. Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь. Вот мой девиз», — заявила она в интервью.