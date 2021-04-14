Российская пенсионерка стала лицом иностранного бренда

Пожилая модель из России стала лицом рекламной кампании бренда оптики Gentle Monster. Соотвествующий снимок появился на странице южнокорейской марки в Instagram.

На размещенном кадре 66-летняя манекенщица Валентина Ясень запечатлена на белом фоне в бархатном пиджаке синего цвета. Волосы женщины собраны в низкий хвост, на ней надеты очки с прямоугольными голубыми линзами. При этом на лицо пенсионерки не нанесен макияж.

В описании к посту отмечается, что фотосессия приурочена к выходу новой коллекции очков бренда Gentle Monster, которая поступит в продажу 15 апреля.

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Известно, что авторами снимков стали участники российского арт-объединения AES+F, а именно, фотографы Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес.

Ранее в марте фотографию другой пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.

Валентина Ясень — 66-летняя манекенщица, участница первого в России модельного агентства для пожилых людей Oldushka, открывшегося в 2016 году. Знаменитость за время карьеры сотрудничала с различными брендами, такими как Adolfo Dominguez, L'Oreal и 12storeez. Кроме того, она снималась для обложек журналов Harper's Bazaar, Grazia и Elle.