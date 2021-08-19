В Ярославской области пройдет фестиваль художников

В городе Тутаев Ярославской области 21 августа пройдет фестиваль художников «Романовские каникулы». Об этом сообщает Яр.Новости.

Мероприятие состоится на территории Крестовоздвиженского собора. На открытии праздника выступит заслуженный коллектив народного творчества «Народный театр "Левый берег"» Михаила Коломыцева совместно с хором «Северянка».

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по созданию украшений, фигурной керамики, текстильных кукол, по рисованию пастелью и кистевой росписи. Также все желающие познакомятся с гончарным искусством и попробуют свои силы в прядении шерсти романовской овцы. Помимо прочего, жители и туристы Тутаева посетят музеи и художественные выставки Левобережья, где прослушают лекции об искусстве литья колоколов и узнают о создании анимационного кино.

Отмечается, что одним из участников праздника станет создатель собственного Ингер — стиля в искусстве Александр Железнов. Он проведет мастер-класс по художественной обработке и оформлению кожи.

Ранее в августе в городе Свирск, Иркутская область, состоялся всероссийский фестиваль кузнечного ремесла «ДарХан». Мероприятие продолжалось 11 дней в историко-культурном комплексе «Свирская Ривьера», в нем приняли участие 20 кузнецов из Москвы, Петербурга, Рязани, Пскова и других городов России.