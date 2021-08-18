В Тульской области пройдет международный театральный фестиваль «Толстой»

На фестивале «Толстой» в Тульской области покажут постановки по мотивам текстов писателя

В Тульской области на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» состоится международный театральный фестиваль «Толстой» — он пройдет под открытым небом с 3 по 5 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Зрителям покажут постановки по мотивам произведений русского классика в разных жанрах и форматах — от традиционной драмы до аудиоспектакля. В качестве декорации к представлениям выступит фасад усадьбы Льва Николаевича Толстого.

Кроме того, в программу вошли балет-сюита TOLSTOY, прогулка по музею, длина маршрута которой равна длине всех строк первого издания романа «Война и мир», а также лекция филолога и литературного критика Дмитрия Бака о произведении «Анна Каренина».

Ранее в августе стало известно, что в Туле с 5 по 11 сентября пройдет XXI международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!». Команду жюри возглавит заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин.