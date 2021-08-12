В Тульской области запустят путеводитель по ресторанам «География на вкус. Тула»

В Тульской области появится гастрономический путеводитель «География на вкус. Тула» по знаковым ресторанам и кулинарным новинкам региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторами гайда станут журналистка и телеведущая Ника Ганич и путешественница Наталья Корнейчук — они выберут заведения, фермы и базы отдыха с авторскими концепциями после личного посещения.

По словам председателя регионального комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной, путеводитель способен удивить «даже самого взыскательного путешественника».

Читатели узнают, где можно попробовать анковский пирог семьи Толстых, крапивную кулинарию, булочку «Веневка», ароматный кофе со вкусом тульского пряника и другие традиционные угощения.

В путеводитель войдут подборки с лучшими местами области для завтраков, а также самые вкусные и оригинальные десерты региона.

Ранее в июле активисты Тулы своими занялись восстановлением последней их сохранившихся водоразборных будок. Сооружение является объектом городской истории — раньше местные жители использовали такие будки для раздачи воды.