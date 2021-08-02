Выставленный на продажу храм под Тулой вернули верующим

Верующим вернули храм в селе Завалово Одоевского района Тульской области, который ранее был выставлен на торги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белевскую епархию.

Здание и участок храма Димитрия Солунского выставили на продажу на площадке Avito в 2020 году после того, как предыдущий собственник обанкротился. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 450 тысяч рублей. В дальнейшем храм с участком выкупил предприниматель из Москвы Павел Осипов — он заплатил чуть более 186 тысяч рублей. После этого новый владелец передал здание РПЦ.

«В лоно РПЦ вернулся еще один храм, построенный в XIX веке и утраченный в годы советской власти... Благодаря усилиям церковных и общественных деятелей, всех неравнодушных людей местный церковный приход снова возродится, а храм будет открыт для своего истинного предназначения», — заявили в епархии.

Однокупольный храм Димитрия Солунского был построен 1836-1843 годах. В 1852-м рядом с ним была возведена каменная колокольня. С 1969 года здание находится под охраной государства.

