В столицу Удмуртии привезли частицу мощей Серафима Саровского

Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска принял частицу мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщается на сайте Ижевской епархии.

Святыню в храм, расположенный в столице Удмуртии, в преддверии отмечаемого Русской православной церковью 1 августа обретения останков Саровского привез митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Мощи будут хранить в алтаре собора и выносить в дни памяти святого или по просьбе прихожан.

Отмечается, что в 2021 году празднуется 30 лет со дня второго обретения останков святого.

Фактически обретение останков произошло в 1903 году. В 1920-х годах останки переехали в один из московских музеев, а позже — попали в музей истории религии и атеизма в Ленинграде. Там их повторно обрели в 1991 году.

Ранее сообщалось, что неизвестный благотворитель передал псковскому храму мощи апостолов Петра и Павла. В Псковской митрополии напомнили, что Петра и Павла считают покровителями рыбного промысла, традиционного для региона.