Неизвестный благотворитель передал псковскому храму мощи апостолов Петра и Павла

Неизвестный благотворитель передал псковскому храму Петра и Павла с Буя святые мощи апостолов Петра и Павла. Об этом рассказал пресс-секретарь Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин), передает «ПЛН Церковь».

По словам Антония, торжественное событие состоится в конце Петрова поста, 12 июля. Прикоснуться к мощам святых прихожане смогут во время работы храма.

В Псковской митрополии напомнили, что Петра и Павла считают покровителями рыбного промысла, традиционного для региона.

Храм Петра и Павла с Буя — памятник истории и культуры федерального значения XV-XVI веков, он расположен на левом берегу реки Псковы. В 1932 году храм был закрыт. В годы Великой Отечественной войны храм получил частичные повреждения, а в 1960 году его фрагментально реставрировали.

В начале 2005 года храм передали Псковской епархии. 12 июля 2006 года, в день святых апостолов Петра и Павла, в нем возобновили богослужения.