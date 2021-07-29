Караимский храм в Симферополе откроют для богослужений после реставрации

Караимскую кенассу (храм) в Симферополе осенью 2021 года откроют для богослужений после реставрации. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечает издание, реставрационные работы в кенассе начались в 2016 году, в настоящее время они завершены на 75-80 процентов. Так, в храме укрепили фундамент и стены, убрали из него туалет, а также рояль, стоявший на третьем этаже. В дальнейшем в здании планируют восстановить балкон для размещения женщин, а также декоративные элементы внутреннего убранства — кованые люстры и деревянные настенные панели.

После реставрации кенассы в здании разместится духовно-культурный центр крымских караимов. Там будет располагаться храм с молельным залом, а также музей караимской истории, культуры и быта.

«Богослужения здесь будут проходить по субботам и в праздничные дни. Планируются и традиционные обряды — такие, как имянаречение. Думаю, что и обряд венчания нам удастся провести», — пояснила председатель «Региональной национально-культурной автономии караимов Республики Крым» Наталья Кропотова.

Завершить все работы планируется к ноябрю. Их общая стоимость составит около 115 миллионов рублей.

В настоящее время в Крыму проживают около 600 караимов, большая часть из них — в Симферополе. Во всем мире насчитывается порядка 2 тысяч представителей этой этнической группы.

