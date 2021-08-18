В Астрахани провели «День русских традиций»

Сотрудники Дома дружбы и Дома ремесел Астраханского областного научно-методического центра народной культуры провели интерактивную программу «День русских традиций». Об этом сообщает «А24».

По информации издания, мероприятие состоялось в рамках этнокультурного социального проекта «Этнодни. Один день в национальном стиле». Отмечается, что на территории центра расположили печку, стол с глиняной посудой и самоваром, а также ткацкий станок.

Ведущая праздника рассказала посетителям о старинных предметах быта, укладе жизни русского народа и его ремесленных традициях. В рамку программы также вошли выступления творческих коллективов, вокальные и музыкальные концертные номера, русские народные, обрядовые, хороводные песни и частушки.

Вдобавок гости «Дня русских традиций» приняли участие в народных играх под звуки гармони и бубна, танцах и хороводах. Для детей организовали мастер-классы по промысловой росписи, лепке из глины, ткачеству и народной кукле.

В августе в Астрахани также провели фестиваль классической музыки. Мероприятие под названием OperaFirst. Astrakhan 2021 будет проходить под открытым небом. Зрители смогут посетить три творческих вечера, где будет звучать музыка разных жанров.