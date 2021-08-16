В Астрахани под открытым небом пройдет фестиваль классической музыки

В Астрахани с 9 по 11 сентября состоится Каспийский фестиваль классической музыки, на котором выступят артисты из разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие под названием OperaFirst. Astrakhan 2021 будет проходить под открытым небом. Зрители смогут посетить три творческих вечера, где будет звучать музыка разных жанров. Так, один из концертов пройдет в астраханском кремле, там исполнят кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». Заключительный гала-концерт 11 сентября можно будет увидеть на Соборной площади Кремля.

В фестивале примет участие сводный симфонический оркестр, в составе которого выступят музыканты из пяти стран Прикаспийского Содружества под управлением дирижера Михаила Голикова. Кроме того, вокальные партии исполнят звезды мировой оперной сцены: Суми Чо (Южная Корея) и Элизабет Видаль (Франция), а также солист «Метрополитен-опера» и «Ковент-Гарден» Сергей Лейферкус (Россия-Великобритания).

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут художественная выставка, кинопоказы студии «Казахфильм», мастер-классы исполнительского искусства и уникальный показ мод Caspian Fashion.