В Новосибирске открылась выставка кровавых скульптур

В Новосибирске стартовала персональная выставка Metaphorism & Reflection, показывающая «рефлексию над происходящим в мире» в виде кровавых скульптур, инсталляций и картин. Об этом на своей странице в Instagram сообщили представители галереи «100 квадратов», в которой состоялось открытие мероприятия.

Благодаря российскому художнику Артему Айнулину, чьи работы и будут представлены в экспозиции до начала сентября, горожане посмотрят на «летопись и трансформацию глобальных событий» за последний год. Автор выставки показал свою реакцию на происходящее в мире, а также задался вопросом, какова роль человека во всем этом.

Уточняется, что в галерее выставят более 30 работ мастера разных масштабов. Мероприятие дает возможность посетителям ближе познакомиться с автором, вместе с ним осмыслить сегодняшнюю реальность и вдохновиться на что-то новое.

На своей странице в Instagram автор персональной выставки рассказал о себе. Его творческий псевдоним — Kraken. Он передает во всех работах собственное осознание мира через смешение стилей. «В моих произведениях находят отражение как глобальные мировые события, так и моя собственная интерпретация», — написал он.

В настоящий момент Айнулину интересны два направления творчества — авторские работы в стилистике Kraken Oner и отдельный проект Blut, представляющий серию произведений «в олицетворении женского лика как образа "матери" (земли, планеты, жизни)».

Ранее стало известно об открытии в Костроме выставки LEGO, посвященной волшебному миру Гарри Поттера. В экспозицию вошло больше 50 предметов, созданных на основе сюжетов серии романов.