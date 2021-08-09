В Смоленске появилось новое арт-пространство в виде станции метро

В Смоленске появилось новое арт-пространство в виде вымышленной станции метро «Молоховские ворота». Местные активисты превратили пешеходный переход на площади Победы в новую городскую достопримечательность. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Уже на стенах перехода появились изображения символов города: птицы Гамаюн, бронзового оленя из сада Блонье и Успенского собора. Участие в оформлении нового объекта может принять каждый желающий, отмечают авторы проекта. Позже на стенах также появятся картины в рамках и афиши театральных постановок.

По данным канала, в прошлом этот «многострадальный» переход постоянно расписывали вандалы, из-за чего сейчас некоторые жители предлагают сделать там видеонаблюдение, чтобы никто не портил объект и «не чирикал лишь бы что». «А это красиво! Это приятно!» — заявила местная жительница.

Представители АНО «Смола» также поддержали идею установки камер видеонаблюдения в переходе. По словам главы центра развития урбанистики Павла Сычева, после росписи объекта ничего не должно подталкивать «определенные субкультурные слои» к надписям на стенах.

Ранее в смоленском заповеднике «Хмелита» открылась выставка картин Леонида Милованова, посвященная жизни и культуре старообрядцев. Усадьба дворян Грибоедовых стала местом экспозиции 95 изображений, в числе которых есть пейзажи и портреты.