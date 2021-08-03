Названы самые красивые сохранившиеся крепости России

Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг, в котором назвал самые красивые сохранившиеся каменные крепости России. Такой список публикуется на сайте turizm.ru.

На первом месте оказались Псковская крепость и ее Кремль. Первые каменные постройки были возведены на этом месте в середине XIII века. Уточняется, что тогда это была одна из мощнейших и самых больших крепостей в Европе.

На втором месте расположилась Ивангородская крепость в Ленинградской области. Ее построили на Девичьей горе над рекой Нарва в 1492-м и назвали в честь великого князя Ивана III. При этом известно, что процесс строительства занял всего семь недель. Главная ее особенность заключается в длинных и толстых стенах, также она находится на самой границе с Эстонией.

Затем в рейтинге разместили Новгородский детинец из Великого Новгорода. О нем впервые сказано в летописи еще в 1044-м. В то время крепость была деревянной, но в XIV веке ее перестроили из камня. Новгородский детинец стал первой отечественной оборонительной постройкой, сложенной из красного кирпича. В настоящее время он занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На четвертой позиции осталась Дербентская крепость в Дагестане. В ней есть древнейшая российская цитадель Нарын-кала, которая также является достоянием ЮНЕСКО. Такая оборонительная постройка была заложена в VI веке. Благодаря ей народы Закавказья и Западной Азии защищались от кочевников.

В пятерке лидеров также оказалась крепостная стена в Смоленске. Ее считают одной из древнейших в стране, так как толщина стен достигает шести метров. Смоленская крепость была построена в XVI веке для защиты от литовцев и поляков. В 1812-м она сильно пострадала от войск Наполеона Бонапарта.

