В Смоленской области открылась выставка картин старообрядцев

В Вяземском районе Смоленской области открылась выставка картин Леонида Милованова, посвященная жизни и культуре старообрядцев. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Усадьба дворян Грибоедовых в заповеднике «Хмелита» стала местом экспозиции 95 изображений, в числе которых пейзажи и портреты. Московскому художнику выделили пространство, где он смог показать «летописания жизни старообрядцев».

По данным канала, раньше Милованов любил приезжать в регионы, чтобы запечатлеть русскую глубинку и жителей небольших поселений, однако позже он пришел к теме старообрядчества. В ней он видит продолжение старинных традиций.

«Я принципиально стараюсь писать людей веры именно в храме, так как там особенная атмосфера создается», — рассказал Милованов.

В регион также впервые приехал глава православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Он отметил, что «предки-старообрядцы крепость нам завещали». По этой причине в представленных картинах «они как раз явили для нас прообраз вот этой крепости и лика такого сосредоточенного, аскетического во многом, молитвенного».

Ранее стало известно, что в Ейске открыли уникальную выставку старообрядческих икон. Россиянам также рассказали о процессах создания такой иконы. Методы иконописи не менялись на протяжении нескольких веков.

В июле археологи нашли в Великом Новгороде бронзовую икону XVIII века. На одной ее части изображено распятие, а на второй — святой с копьем. Не исключается версия, что она могла принадлежать старообрядцам.