В Костроме откроется LEGO-выставка о волшебном мире Гарри Поттера

На протяжении 20 лет Людмила и Елизавета Коноровы создавали коллекцию LEGO, которая посвящена волшебному миру Гарри Поттера, главного персонажа одноименной серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. В итоге россиянки решили организовать уникальную выставку для жителей Костромы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Горожан пригласили в Художественную галерею Костромы, где должен состояться показ экспонатов, созданных на основе сюжетов из вымышленного мира волшебства. В экспозиции будут представлены порядка 50 знаковых предметов. Мероприятие продлится до середины октября.

«Волшебный мир, среди поклонников которого миллионы детей и взрослых по всему свету, существует не только на страницах книг и кино, но и в виде конструктора, — заявили в администрации. — Любимые персонажи увлекут за собой в атмосферу сказки, в которой добро побеждает зло».

Ранее стало известно, что житель Пскова смог восстановить раритетный немецкий мотоцикл BMW R-75 1941 года. На протяжении пяти лет россиянин ремонтировал его, собирая по частям «до последней гайки», и сейчас техника активно выставляется на фестивалях, участвует в показах.

В июне также появилась информация, что российский врач из Челябинска на протяжении десяти лет «копила» монеты, проглоченные ее пациентами. У нее появилась целая коллекция необычных вещей.