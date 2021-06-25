Российский врач «накопила» около тысячи рублей из проглоченных детьми монет

В Челябинске заведующая эндоскопическим отделением областной детской клинической больницы Татьяна Лещева за десять лет собрала коллекцию монет, проглоченных детьми. Таким образом она «накопила» около тысячи рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Монеты врач складывала в копилку в виде кошки. По словам пресс-секретаря больницы Дмитрия Руденока, она всегда спрашивала перед тем, как забрать монету в коллекцию, не последние ли это деньги в семье? «Ни разу не случалось, чтобы за монетами кто-то из родителей обращался», — отметил он.

В итоге копилку разбили. Деньги решили потратить на сувениры для сотрудников отделения. Помимо монет, в больнице остаются и другие проглоченные детьми предметы, среди которых пуговицы, магниты и мелкие игрушки.

Ранее в Волгограде годовалая девочка проглотила батарейку, и она находилась в ее организме пять дней. В результате ребенок чуть не умер и попал в реанимацию.