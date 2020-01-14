Российский ребенок проглотил 31 магнит и обошелся без операции

В Томске врачи больницы скорой медицинской помощи №2 без операции, при помощи мощного магнита достали из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик, который он проглотил во время игры с конструктором. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, передает ТАСС.

«Чудом удалось избежать тяжелых последствий, так как родители проявили достаточную бдительность и вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе», — приводит агентство сообщение ведомства.

По словам главного врача больницы скорой медпомощи №2 Андрея Караваева, если бы магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то у ребенка мог бы начаться перитонит (опасное для жизни воспаление брюшины — прим. «Ленты.ру»). «Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями. (...) Я бы запретил продажу таких игрушек [как тот конструктор, детали от которого проглотил ребенок]», — отметил Караваев.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе врачи нашли и извлекли из желудка ребенка ком волос длиной 18 сантиметров и около 8 сантиметров в объеме. Ребенок попал в больницу в начале декабря 2019 года с сильными болями в области живота.

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