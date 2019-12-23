В желудке шестилетнего российского ребенка нашли 18 сантиметров волос

В Ямало-Ненецком автономном округе врачи нашли и извлекли из желудка ребенка восьмисантиметровый ком волос, длина которого в развороте составляла 18 сантиметров. Об этом сообщается на сайте городской больницы Нового Уренгоя.

Ребенок попал в больницу в начале декабря с сильными болями в области живота.

Ранее житель Москвы обнаружил, что у него в горле растут волосы. Мужчина обратился к врачу, когда почувствовал дискомфорт в горле и стал кашлять. При осмотре выяснилось, что в трахее, на голосовом и вестибулярном отделах гортани у 46-летнего пациента начали расти волосы. Медики пришли к выводу, что это случилось из-за экстренной операции десятилетней давности, в ходе которой в трахее москвича было сделано отверстие для дыхания.

После восстановления это отверстие закрыли лоскутом кожи. Со временем на прижившемся лоскуте начали расти волосы. Врачи сделали пациенту электроэпиляцию гортани и отпустили домой.

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