В Татарстане открылась выставка «90-е: как это было»

В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «90-е: как это было» с материалами из фонда учреждения, символизирующими эту эпоху, пишет ИА «Татар-информ».

В частности, гостям и жителям Казани предлагают ознакомиться с книгами о политических деятелях и истории, музыке и искусстве, а также с журналами моды того времени. Вместе с тем, на выставке демонстрируются книги о ключевых событиях и деятелях Татарстана, которые были наиболее известны в 90-е годы.

Организаторы указывают, что посетители выставки смогут проникнуться атмосферой ушедшей эпохи и больше узнать об истории республики.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске музей Природы и Человека запустил познавательно-развлекательный проект «10 тысяч шагов» о традициях коренных народов Югры. Отмечалось, что жители округа смогут больше узнать об особенностях культуры ханты и манси, посетят новые интерактивные экскурсии и мастер-классы, например, по созданию народной куклы обских угров Акани. Для детей будет открыта мастерская «Театр теней», где им расскажут об устройстве теней и организации спектакля.