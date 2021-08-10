В Югре запустили познавательно-развлекательный проект о традициях ханты и манси

В Ханты-Мансийске музей Природы и Человека запустил познавательно-развлекательный проект «10 тысяч шагов» о традициях коренных народов Югры. Об этом сообщает «Окружная телерадиокомпания «Югра».

Так, жители округа смогут больше узнать об особенностях культуры ханты и манси, посетят новые интерактивные экскурсии и мастер-классы, например, по созданию народной куклы обских угров Акани. Для детей будет открыта мастерская «Театр теней», где им расскажут об устройстве теней и организации спектакля.

В рамках проекта будут также запущены экскурсии «Три городища Белогорского княжества», где расскажут об истории средневековых городищ, и выставка «Образ медведя в древнем и средневековом искусстве Югры», на которой представят предметы древнего и средневекового искусства.

Ранее в августе в Кузбассе провели фестиваль малочисленных народов «Тюльберский огонь». Торжественный концерт с участием творческих коллективов, а также спортивные игры и мастер-классы состоялись у реки Промышленка в селе Елыкаево.