В Кузбассе провели фестиваль малочисленных народов «Тюльберский огонь»

В преддверии Международного дня коренных народов мира в Кемеровской области провели первый фестиваль малочисленных народов Кузбасса «Тюльберский огонь». О прошедшем 7 августа мероприятии сообщает портал «Сiбдепо».

Торжественный концерт с участием творческих коллективов, а также спортивные игры и мастер-классы состоялись у реки Промышленка в селе Елыкаево.

«Мы обращаем особое внимание на уникальные обычаи, традиции, духовные ценности телеутского и шорского народов, которые составляют неотъемлемую часть многонациональной культуры не только Кузбасса, но и всей России», — подчеркнула министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Глава ведомства добавила, что фестиваль проводился в открытом формате, поэтому в нем смогли поучаствовать не только коренные малочисленные народы, но и представители других национальностей.

Ранее сообщалось, что в казанском парке «Черное озеро» 14 августа пройдет первый Поволжский фестиваль современной поэзии «СЛЭМ». В рамках фестиваля посетители смогут увидеть перформансы с участием современных поэтов и понаблюдать за детским конкурсом чтецов. Хедлайнером фестиваля станет поэтесса Ах Астахова.