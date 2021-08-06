Танцоры Карачаево-Черкесии примут участие в Международном чемпионате

Танцоры Карачаево-Черкесии примут участие в пятом Международном чемпионате исполнителей в области народного, национального и кавказского танца «В хороводе наций». Об этом сообщает портал «День республики».

Событие пройдет в октябре 2021 года в Ростове-на-Дону. Помимо этого, в городе будет организован Юбилейный Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В созвездии танцующей любви».

Участниками соревнования могут стать взрослые и дети из России и стран СНГ. Оценивать выступления будут независимые судейские составы из разных регионов России и стран СНГ, не проживающие и не работающие на территории проведения мероприятий.

В июле сообщалось, что в Карачаево-Черкесии решили создать обучающие традиционным ремеслам школы. Учащиеся образовательных учреждений смогут постичь искусство художественной керамики и войлока, художественной обработки металла и древесины, вышивки золотом. После окончания школы им предложат пройти специальную стажировку у экспертов-преподавателей.