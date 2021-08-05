В Башкирии пройдет республиканский праздник «Бал байрамы»

В республике Башкортостан состоится национальный праздник меда «Бал байрамы». Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Мероприятие пройдет 19 августа в селе Имендяшево Гафурийского района. В рамках торжества запланирован этнографический тур с участием путешественников из Уфы, Стерлитамака и Салавата.

Кроме того, в мероприятии будут задействованы специалисты историко-культурных центров республики Башкортостан, которые подготовят для гостей праздника кулинарные выставки своих национальных блюд и организуют их дегустацию. Также туристам проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Вдобавок на республиканском празднике меда состоится церемония закрытия Этнотурфеста, где подведут итоги конкурса экскурсоводов, запущенного в марте этого года.

Ранее в августе сообщалось, что в Татарстане пройдет фестиваль культуры финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». Мероприятие отметят 21 августа в Набережных Челнах, местом проведения была выбрана площадь «Азталык». На ней пройдет концерт с участием коллективов всей России, в том число этно-фьюжн групп.