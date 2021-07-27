В Карачаево-Черкесии захотели создать обучающие традиционным ремеслам школы

Обучающие традиционным ремеслам школы захотели создать в Карачаево-Черкессии. Упомянутые образовательные учреждения появятся в регионе уже в этом году. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

«В Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева будут созданы пять школ на базе Центра обучения традиционным ремеслам народов республики», — уточнили в пресс-службе, добавив, что обучить ремеслам планируют 100 человек в возрасте от 15 до 25 лет.

Учащиеся школ смогут постичь искусство художественной керамики и войлока, художественной обработки металла и древесины, вышивки золотом. После окончания школы им предложат пройти специальную стажировку у экспертов-преподавателей.

Инициатива о создании таких учреждений была выдвинута представителями Карачаево-Черкесского государственного университета. Проект стал победителем Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов среди вузов России.

Ранее променявший Ниццу на Черкесск французский шеф-повар Ив Кальлюо рассказал о переезде, особенностях местной кухни, своей истории любви и полученном втором имени. Он упомянул, что впервые оказался в России в 2007 году, когда его пригласили дать серию мастер-классов поварам в столице Карачаево-Черкессии.