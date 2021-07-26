Французский шеф-повар променял Ниццу на Черкесск и получил там второе имя

Французский шеф-повар Ив Кальлюо променял Ниццу на столицу Карачаево-Черкесии и завел там семью. В беседе с порталом «Это Кавказ» он рассказал о переезде, особенностях местной кухни, своей истории любви и полученном втором имени.

Собеседник портала упомянул, что вырос в семье державших в Ницце семейный гастроном поваров и случайно оказался в России в 2007 году, когда его пригласили дать серию мастер-классов поварам в Черкесске. «Я люблю все новое, люблю жизнь, людей. Меня не пугало, что люди здесь другие, что обычаи отличаются от наших. Я увидел дружелюбных, красивых людей, и мне сразу здесь понравилось», — признался он.

Первый визит на Северный Кавказ прошел успешно, поэтому когда французу предложили приехать на более долгий срок, он принял предложение и провел в Черкесске полтора месяца. Во время поездки переживший тяжелый развод Ив встретил черкешенку Зухру и влюбился. «[Тогда я] Почти не знал языка, но много что хотелось сказать. Зухра тоже повар, вдова. Мне она сразу понравилась. Веселая, энергичная. Она сама воспитывала двух дочерей и никогда не жаловалась», — вспомнил Кальлюо.

Повар признался, что сначала хотел, чтобы возлюбленная переехала во Францию и работала вместе с ним. Он даже пригласил ее в гости, но в последний момент женщине отказали в визе. Тогда француз решился на переезд сам и вскоре трижды зарегистрировал брак — сначала по мусульманским обычаям, затем в рамках светской церемонии в ауле Хабез и, наконец, по французским канонам. При этом он упомянул, что в день мусульманской свадьбы получил второе имя — Адыгэ-Мухаммад.

Супруга Кальлюо призналась, что ей трудно представить переезд в другую страну. «Я очень привязана к своим родственникам, близким, а там я бы не смогла видеться с ними часто», — заявила она, добавив, что мать сначала не принимала ее выбор из-за страха, что она может уехать. По словам Зухры, в первые годы муж пытался удивить домочадцев разными блюдами, но в последнее время чаще готовит по настроению. Женщина отметила, что переняла у него многие кулинарные хитрости.

Сам шеф-повар посетовал, что ему порой бывает трудно найти все необходимые ингредиенты для французских блюд. Несмотря на то, что мужчина живет на Северном Кавказе больше десяти лет, он так и не смог смириться с покупным майонезом, скучает по свежей рыбе, и всегда добавляет прованские травы в каждое блюдо. Из местной кухни ему больше всего нравится либже, шашлык, халифа с ореховой травой, плов и борщ.

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