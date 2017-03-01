Английскому путешественнику показали «настоящую Россию» с рюхами и гуслями

Житель Лондона Ник Де Хаес принял участие в автомобильной экспедиции Glubinushka по России, побывав в пяти регионах страны. Об этом организаторы проекта рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 1 марта.

Ник Де Хаес в составе команды путешественников «Градусы открытий» проехался по России в период с 18 по 27 февраля. Маршрут экспедиции включал города и деревни Тверской, Новгородской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей.

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В ходе путешествия Де Хаес сам сделал гусли и сыграл в древнюю русскую игру рюхи, напоминающую городки. Кроме того, британец выковал в кузнице подкову и принял участие в народных гуляниях на Масленицу, а также познакомился с реалиями жизни в отдаленных деревнях страны.

Де Хаес и раньше бывал в России, тогда он проехал в плацкартном вагоне от Москвы до Владивостока. Однако новое путешествие впечатлило его сильнее.

«Я всегда хотел попасть в настоящую Россию, в те места, что обычно не показывают иностранцам. Моя мечта не просто сбылась, это путешествие превзошло все мои ожидания! Я обнимал печку, придя в дом с мороза, и становилось так тепло и уютно!» — поделился своими впечатлениями иностранец.

Де Хаес, который в России попробовал себя в роли деревообработчика, ткача и гончара, также признался, что был поражен мастерством российских специалистов.

В начале февраля стало известно, что английский фермер Эндрю Ллойд отправился в пешее путешествие из Якутии в Индию.