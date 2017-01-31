Путешественник создаст эмоциональную карту Великобритании

Британский путешественник Дэниэл Рейвен-Эллисон намерен разработать эмоциональную карту Соединенного Королевства. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Мужчина за семь месяцев прошелся по 69 городам и 15 национальным паркам Британии. В общей сложности он совершил 2,5 миллиона шагов. Все это время Рейвен-Эллисон носил на голове специальный прибор, регистрирующий активность мозга.

Материалы по теме 10 тысяч километров на велосипедах Как два путешественника и собака проехали всю Россию за 100 дней

Устройство определяло уровень стресса, расслабления, концентрации внимания и интереса на каждом этапе похода. Британец отмечает, что такой опыт помог ему лучше понять свою реакцию на окружающую среду.

«Вы лучше осознаете, что вам кажется интересным или нет, что вас беспокоит или, наоборот, расслабляет. В большем объеме эти данные могут быть полезны при проектировании городов», — сказал Рейвен-Эллисон.

Мужчина намерен обработать полученную в ходе путешествия информацию и создать эмоциональную карту страны. Он надеется на помощь других энтузиастов. «У меня есть пять миллионов измерений с географическими координатами, и теперь я намерен нанести их на карту, чтобы определить, как мои эмоции менялись в зависимости от местности», — пояснил Рейвен-Эллисон.

Он начал свое путешествие в июне 2016 года в городе Сент-Дейвидс (Уэльс) и закончил его в декабре в английском Бирмингеме. До населенных пунктов и парков британец доезжал на автобусах и поездах.