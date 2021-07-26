В Дагестане захотели возродить популярный среди туристов «аул-призрак»

В Дагестане захотели возродить древний аул Гамсутль в Гунибском районе. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Жители популярного среди туристов места, которое называют «аулом-призраком», предложили властям помощь в возрождении села. «В письме они заявили, что готовы переселяться в земли своих предков и возродить село. В последнее время Гамсутль стал объектом туристской привлекательности. По их словам, необходимые условия для туристов могут создать только гамсутлинцы», — рассказали в правительстве региона.

Уточняется, что соответствующее предложение уже направили в министерство по земельным и имущественным отношениям. Вопрос также обсудили с представителями местной общественной организации «Возрождение».

Аул Гамсутль входит в состав сельского поселения Чохский и находится в 170 километрах от Махачкалы. Последний житель этого села, расположенного на высоте 1,4 тысячи километров над уровнем моря, умер в 2015 году, после чего место считалось заброшенным. Несмотря на это, оно пользовалось большой популярностью у туристов и входило в число главных достопримечательностей региона.