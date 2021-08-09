Во Владивостоке пройдет первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль

Во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября пройдет Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Об этом сообщают «Вести.ру».

Фестиваль откроется спектаклем «Махабхарата — Налачаритам», в котором японский режиссер Сатоси Мияги предлагает свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

На форуме также будет представлен спектакль-предсказание «Конец игры», поставленный Робертом Стуруа в Национальном театре имени Шота Руставели. Армянский режиссер Нарине Григорян представит на фестивале спектакль «Пышка» по новелле Ги де Мопассана.

В программе фестиваля также постановка режиссера, артиста и хореографа Цирка дю Солей Даниэля Финци Паска «Белое на белом» и постановка мэтра танго Хермана Корнехо «Танго после заката».

Гости также увидят музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе Чехова «Медведь», «Антиутопию» в постановке исполнительницы фламенко Патрисии Герреро и «Дядю Ваню» в постановке руководителя парижского театра Ордеон Стефана Брауншвейга. Завершится фестиваль эффектным шоу «Даркнесс Пумба» от театральной компании из Сеула Модерн Тэйбл.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Инициатор программы — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.