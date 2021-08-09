В Махачкале открылся Центр адаптации иностранных граждан. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

«Центр предлагает иностранцам больше возможностей для углубленного изучения культуры, традиций, истории народов Дагестана и России, знакомства друг с другом и дальнейшего взаимодействия», — отметил первый замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства по национальной политике и делам религий (Миннац), на открытии присутствовали сами представители Миннаца, а также представитель Дагестанского отделения общероссийской общественной организации «Молодежная ассамблея народов России "Мы — россияне"».

В июне в Дагестане состоялась реконструкция-представление свадебных обрядов народов СКФО «Праздник поколений». Мероприятие прошло в рамках Межрегионального фестиваля народного творчества «Обряды и традиции России» и собрало творческие коллективы из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края.