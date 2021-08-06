Россиянам показали нанайских мастеров и сделанные из рыбьей кожи изделия

Нанайские мастера, относящиеся к коренным малочисленным народам, в рамках подготовки к выставке «Сокровища Севера» в Москве показали россиянам различные изделия, сделанные из рыбьей кожи. Об этом сообщает ГТРК «Дальневосточная».

По данным телеканала, жители нанайского села Джари решили продемонстрировать москвичам резьбу по дереву, уникальную вышивку и методы обработки рыбьей кожи.

По словам мастерицы Валентины Бельды, такая кожа считается «очень капризным материалом». Например, чтобы сшить «кацамы» (варежки по-нанайски), необходимо сначала ее снять костяным ножом, а потом разгладить и размять на специальном деревянном станке «гэди».

В репортаже также была показана первая работа женщины — кожаный халат, который она шила на протяжении трех лет. Бельды использовала несколько видов рыбы для создания узоров и украшений. В частности, там есть ленок, кета, таймень и щука. В итоге на халате получился образ дракона, составленный из разных оттенков кожи.

По мнению мастерицы, самый тяжелый материал для обработки — кожа змеелова, а самый легкий — ленка. В работах часто появляются кости и клыки.

По информации телеканала, вторая мастерица Нина Бельды всю жизнь работала штукатуром-маляром, а вышивкой стала заниматься на пенсии. У нее есть целый гардероб с одеждой для национального ансамбля. Узоры она находит благодаря старым газетам и разговорам с пожилыми женщинами, носителями старинных традиций.

Ранее также стало известно, что мастерицы из Коми решили связать самый большой в мире половик, который «стелют на входе в каждом деревенском доме». Его диаметр должен быть больше пяти метров.