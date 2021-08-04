В Коми мастерицы решили связать самый большой в мире половик

В Корткеросском районе Коми мастерицы решили связать самый большой в мире половик. Его диаметр должен быть больше пяти метров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, идея создания нового арт-объекта в виде коврика принадлежит главе районного центра культуры Татьяне Кашаповой. По ее словам, они выиграли грант на проведение фестиваля «Юрпытш», однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие пришлось провести только в онлайн-формате.

В итоге организаторы фестиваля предложили связать символ, олицетворяющий дружбу. Например, это могла быть гигантская варежка, но ее связали еще в 2015-м, или длинная напольная дорожка, которая, как позже оказалось, тоже существует. Ее длина составила один километр, и такой рекорд мастерицы не смогли бы побить, отметила собеседница.

После этого было предложено изготовить половик, который «стелют на входе в каждом деревенском доме». При этом мастерам надо сделать круглую форму.

«Комсомольская правда» со ссылкой на партнера проекта Светлану Турову отмечает, что всего на реализацию идеи необходимо 20 килограммов шерсти. Ее взяли оптом на фабрике в Подмосковье.

21 июля жители села Корткерос начали вязать половик. Уточняется, что вся работа должна занять примерно месяц, чтобы россиянки смогли представить изделие к 100-летию Коми. Участвовать в процессе будут женщины, дети, пенсионеры — всего больше ста человек.

Уже выполнена большая часть работы — мастерицы связали половик диаметром 3,3 метра. Ближе к осени агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» сможет зафиксировать новый арт-объект.

Ранее также стало известно об открытии выставки, на которой россияне узнают удивительную историю полотенец. Такая экспозиция создана в рамках цикла «Простые вещи». На выставке представлены полотенца из льна и хлопка.