В главной библиотеке Хакасии пройдет выставка «Уникальные народы»

В Национальной библиотеке Республики Хакасия пройдет книжная выставка «Уникальные народы», приуроченная к Международному дню коренных народов мира. Об этом сообщает интернет-издание «Хакасия» во вторник, 3 августа.

Посетителям выставки представят книги о разных народах России и мира. «Книга "Самые удивительные обычаи и традиции народов мира" познакомит с интересными, смешными, дикими, а порой просто пугающими обычаями разных народов. Полярная энциклопедия "Арктика — мой дом" открывает возможность прикоснуться к малоизученной жизни народов Севера, Дальнего Востока и Арктики, сохранивших вековой образ жизни в суровых условиях», — рассказывают организаторы мероприятия.

Отмечается, что помимо книжных изданий на выставке представят куклы в национальных костюмах из личных коллекций читателей. Мероприятие продлится до 4 сентября.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа.