Карельские петроглифы включили в список ЮНЕСКО

Карельские петроглифы Онежского озера и Белого моря включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечалось, что символы Карелии признали мировым достоянием культуры на 44 сессии комитета ЮНЕСКО. Парфенчиков добавил, что во время голосования со стороны экспертов не было ни одного возражения.

«Включение петроглифов в список всемирного наследия — важное событие не только для нашей республики, но и для всей страны. Безусловно, это будет способствовать повышению престижа Карелии в России и на международном уровне», — считает глава республики.

Парфенчиков поблагодарил за работу представителей научного сообщества и специалистов Управления по охране объектов культурного наследия республики, а также выразил благодарность Министерствам культуры и иностранных дел России за помощь и поддержку при взаимодействии с ЮНЕСКО.

Глава республики пообещал, что в связи с новым статусом петроглифов Карелия возьмет на себя дополнительные обязательства по сохранению уникальных объектов.

«Важно будет уделить внимание транспортной инфраструктуре, благоустройству городов Беломорск и Пудож, развитию в них сферы услуг и гостиничного сервиса», — говорится в сообщении.

Ранее в июле в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась фотовыставка Александра Химушина, на которой представлены снимки представителей коренных народов Бурятии. Экспозиция размещена частично в главном холле штаб-квартиры, частично — на улице вокруг здания ЮНЕСКО, расположенного в центре Парижа. Всего представлены 170 фотографий.