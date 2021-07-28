Камчатский природный парк объявил конкурс рисунков

Природный парк «Вулканы Камчатки» объявил творческий конкурс рисунков «Дни, заслуживающие красок». Об этом сообщило издание Kam24.

Конкурс приурочен к празднику «День Вулкана». Для участия в нем надо создать рисунок в любой технике, сфотографировать его и отправить снимок в парк.

Тему можно выбрать из списка дат: 11 января — День заповедников и национальных парков; 19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих; 3 марта — Всемирный день дикой природы; 20 марта — Всемирный день Земли; 1 апреля — Международный день птиц; 5 апреля — День геолога; 3 мая — День солнца; 22 мая — Международный день биологического разнообразия; 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога); 21-23 июня — эвенский новый год «Нургэнэк»; 23 июля — Всемирный день китов и дельфинов; 7 августа — Международный день коренных народов мира; 20-22 августа — День вулкана; 20 сентября — День работников леса; 24 сентября — Всемирный день моря; 27-28 сентября — Алхалалалай; 14 октября — День работников государственных природных заповедников; 4 ноября — краевой обрядовый праздник «Хололо»; 15 ноября — Всемирный день вторичной переработки; 5 декабря — Всемирный день волонтеров; 11 декабря — Международный день гор.

Всего в конкурсе 9 номинаций: «Персонажи из Красной книги», «О вулканах», «Заповедные уголки Камчатского края», «Мир воды», «Экология – дело каждого», «Культура и традиции», «Природа без ненужных вещей», «Лес большой, а я маленький», «Самая креативная работа». Возраст участников не ограничен. Работы принимаются до 5 августа.