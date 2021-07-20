В Белгороде пройдет первый органный фестиваль под открытым небом

В Белгородской области организуют первый в Центральной России органный фестиваль под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Концерт в рамках проекта Белгородской государственной филармонии Castle Music Hall пройдет на территории замка Utark 25 июля в 19:00. Гостям мероприятия впервые презентуют игру на голландском цифровом органе. Отмечается, что на данном инструменте можно исполнять как мелодии Средних веков, так и современную музыку.

Вместе с органистом, лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным выступят Михаил Пидручный (волынка) и Олег Иванов (ударные). Помимо этого, под руководством Олега Кравцова будет организовано огненное шоу от Театра огненных мистерий «Тень».

Ранее в июле сообщалось, что в Уфе пройдет Международный конкурс юных музыкантов имени Наримана Сабитова. Мероприятие состоится с 1 по 3 ноября в дистанционном формате. Его учредили Министерство культуры Республики Башкортостан и музыкальная школа № 1.