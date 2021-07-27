Ленобласть представит два туристических маршрута на всероссийский конкурс

Ленинградская область представит два туристических маршрута на всероссийский конкурс «Открой свою Россию» Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает портал online47.ru.

В рамках конкурса регионы России представляют проекты концептуальных туристических маршрутов. Ленобласть примет в состязании участие с маршрутом «Семь чудес Карельского перешейка», ведущим по уникальным природным памятникам и геологическим редкостям региона, и маршрутом «Победам Петра Виват!», пролегающим по знаковым историческим местам области, связанным с императором Петром Великим.

Отмечается, что на конкурсе, который будет проводиться в два этапа, в финале отберут 30 маршрутов-победителей, которые затем будут усовершенствованы в рамках специальной программы. Впоследствии Ростуризм присвоит некоторым победителям статус «Брендовый маршрут всероссийского проекта».

Ранее в июле сообщалось, что в парке-заповеднике «Монрепо», расположенном в Выборгском районе Ленинградской области, археологи нашли декоративный фрагмент склепа XIX века.