Проект «Джаз в Хакасии» получил самый крупный грант форума «Восток»

Фестиваль джазовой музыки «Джаз в Хакасии» получил самый крупный грант Всероссийского молодежного форума «Восток» — 1,498 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Новая Хакасия».

Отмечается, что на конкурсе «Востока» фестиваль представляла сотрудница министерства культуры Республики Хакасия Юлия Глухоедова. «С гордостью говорю, что "Джаз в Хакасии" будет прекрасным проектом, и в апреле 2022 года мы соберем лучших джазовых музыкантов страны в столице республики и сделаем такое шоу, что вам и не снилось», — пообещала она.

13 июля сообщалось, что на форуме «Таврида» в рамках образовательного заезда «Артполяна» раздали гранты молодым деятелям культуры и искусства, их получили 11 проектов из восьми российских регионов. Общая сумма грантов составила более пяти миллионов рублей.