На «Тавриде» раздали гранты молодым деятелям искусства

На форуме «Таврида» в рамках образовательного заезда «Артполяна» раздали гранты молодым деятелям культуры и искусства, их получили проекты из восьми российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Гранты, в частности, выдали проекту по проведению экологического фестиваля в Новосибирской области с участием местных музыкантов, поэтов, художников и активистов, проекту марафона театральной самодеятельности в Алтайском крае, а также проекту организации детской театральной студии на национальном языке в Удмуртии.

Всего в конкурсе грантов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи, участвовал 31 проект. Из них были выбраны 11 проектов. Общая сумма грантов составила более пяти миллионов рублей.

29 июня сообщалось, что в Крыму на базе арт-кластера «Таврида» появилась аллея звезд. Первым обладателем именной звезды стал дирижер Юрий Башмет.

Форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В настоящее время в бухте Капсель ведется строительство арт-резиденции, в которую вскоре переедет форум.